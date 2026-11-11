Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARU 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 620 руб.
В наличии
Код товара: 737498
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105 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.97х0.23
Вес, кг.
40
Описание товара Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARU 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026
LG 65MRGB86B6A — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с технологией Mini RGB evo, сертифицированной на двойной 100% цветовой охват DCI-P3 и Adobe RGB. Оснащен процессором Alpha 8 AI Gen 3. Имеет нативную частоту 120 Гц с увеличением до 144 Гц с технологией VRR, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
190
Страна производитель
Китай
LG 65MRGB86B6A — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с технологией Mini RGB evo, сертифицированной на двойной 100% цветовой охват DCI-P3 и Adobe RGB. Оснащен процессором Alpha 8 AI Gen 3. Имеет нативную частоту 120 Гц с увеличением до 144 Гц с технологией VRR, поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.
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Телевизор LG 65MRGB86B6A.ARU 65" Ultra HD Mini LED черный графит, 2026 – стоимость товара 105620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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