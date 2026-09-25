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Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737497
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Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние, 737497

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Уценка
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
  • Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 2
  • Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
4 000 руб.  5 000 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737497
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние
4 000 руб. -20%
5 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х32х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, душевая система в полном комплекте, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, душевая система в полном комплекте, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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