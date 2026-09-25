Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние, 737497
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%4 000 руб. 5 000 руб.
В наличии
Код товара: 737497
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4 000 руб. -20%
5 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х32х12
Вес, кг.
2.4
Описание товара Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, душевая система в полном комплекте, документация
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
250
Диаметр ручного душа, мм
95
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
111 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, душевая система в полном комплекте, документация
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Уцененный товар Душевая система Teymi Iva со смесителем и тропическим душем, хром T10225 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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