Телевизор Hisense 85U7S PRO 85" Ultra HD Mini LED 4K
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737489
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.06х1.25х0.2
Вес, кг.
53.2
Описание товара Телевизор Hisense 85U7S PRO 85" Ultra HD Mini LED 4K
Hisense 85U7S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 384 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей VA, пиковой яркостью 1300 нит, контрастностью 5000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Китай
Hisense 85U7S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 384 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей VA, пиковой яркостью 1300 нит, контрастностью 5000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
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