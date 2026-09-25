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Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED

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Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 1
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 2
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 3
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 4
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 5
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 6
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 7
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 8
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 9
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 10
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 11
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 12
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 13
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 14
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 15
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 16
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 17
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 18
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 19
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 20
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 21
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 22
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 23
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 24
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 25
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 26
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 27
Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 1
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 2
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 3
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 4
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  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 7
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 8
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 9
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 10
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 11
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 12
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 13
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 14
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 15
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 16
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 17
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 18
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 19
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 20
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 21
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 22
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 23
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 24
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 25
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 26
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 27
  • Телевизор Hisense 65UR8S 65&quot; Ultra HD 4K Mini-LED - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 950 руб. 
Начислим 1760 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
109 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.61х1х0.16
Вес, кг.
31

Описание товара Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED

Hisense 65UR8S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 936 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 65UR8S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 936 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED - купить по цене 109950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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