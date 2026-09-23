Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 50E7S PRO RU 50" QLED Ultra HD Charcoal grey 2026
Hisense с 50-дюймовым QLED-экраном и разрешением 3840х2160 — это чёткая и яркая картинка, которая поражает детализацией. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность даже в самых динамичных сценах, что идеально для фильмов и игр. Лёгкий корпус — всего 10,1 кг без подставки — позволит без лишних хлопот повесить телевизор на стену (стандарт крепления VESA 400x300). Удобная операционная система Vidaa и поддержка Wi-Fi делают управление и доступ к контенту простыми и быстрыми. Три HDMI-входа предоставляют свободу подключений. Энергоэффективная модель — при такой большой диагонали энергопотребление всего 130 Вт.
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