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Телевизор Hisense 55E7Q RU 55" QLED Ultra HD Black 2025 купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 55E7Q RU 55" QLED Ultra HD Black 2025

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Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 1
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 2
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 3
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 4
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 5
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 6
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 7
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 8
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 9
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 10
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 11
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 12
Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 1
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 2
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 3
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 4
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 5
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 6
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 7
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 8
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 9
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 10
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 11
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 12
  • Телевизор Hisense 55E7Q RU 55&quot; QLED Ultra HD Black 2025 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737477
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
USB, антенный вход (RF), RJ-45 (LAN), аудиовыход 3.5 мм, композитный видеовход, CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.85х0.15
Вес, кг.
16

Описание товара Телевизор Hisense 55E7Q RU 55" QLED Ultra HD Black 2025

Hisense с диагональю 55 дюймов и ярким QLED-экраном подарит насыщенное изображение в разрешении 3840х2160 — каждый кадр поражает детализацией. Благодаря 60 Гц частота смены кадров картинка остаётся плавной, а формат Smart TV с операционной системой Vidaa открывает доступ к онлайн-контенту одним нажатием. Три HDMI-порта и два USB делают подключение приставок, консолей и накопителей максимально удобным — никаких ограничений для развлечений. Несмотря на внушительный 140-сантиметровый экран, энергопотребление составляет всего 130 Вт. Модель 2025 года поддерживает цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-T для просмотра эфирного ТВ без лишних устройств.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 55E7Q RU 55" QLED Ultra HD Black 2025




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
USB, антенный вход (RF), RJ-45 (LAN), аудиовыход 3.5 мм, композитный видеовход, CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense с диагональю 55 дюймов и ярким QLED-экраном подарит насыщенное изображение в разрешении 3840х2160 — каждый кадр поражает детализацией. Благодаря 60 Гц частота смены кадров картинка остаётся плавной, а формат Smart TV с операционной системой Vidaa открывает доступ к онлайн-контенту одним нажатием. Три HDMI-порта и два USB делают подключение приставок, консолей и накопителей максимально удобным — никаких ограничений для развлечений. Несмотря на внушительный 140-сантиметровый экран, энергопотребление составляет всего 130 Вт. Модель 2025 года поддерживает цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-T для просмотра эфирного ТВ без лишних устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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