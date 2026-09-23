Top.Mail.Ru
Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 1
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 2
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 3
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 4
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 5
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 6
Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 1
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 2
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 3
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 4
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 5
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 6
  • Телевизор Skyworth 65Q66H 65&quot; Ultra HD QLED 2025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737476
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.6х0.98х0.16
Вес, кг.
20.2

Описание товара Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025

Телевизор Skyworth 65Q66H — это большой QLED-телевизор с диагональю 65 дюймов, который сочетает в себе яркое изображение, удобный интерфейс и высокую функциональность. Он создаёт атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома. Удобное управление Модель работает на платформе Google TV с поддержкой управления голосом через Google Assistant. Bluetooth-пульт и функция Chromecast позволяют легко запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и плавность Благодаря QLED-матрице с разрешением 4K UHD и расширенным цветовым охватом очень реалистичная цветопередача. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологий HDR10+, Dolby Vision и HLG обеспечивают плавное и динамичное изображение даже в самых насыщенных сценах. Объёмное звучание и игровые возможности Аудиосистема с поддержкой Dolby Audio и формата Dolby Atmos создаёт глубокий и насыщенный звук. Для геймеров предусмотрены технологии VRR и игровой режим, обеспечивающие плавность и отзывчивость в играх. Забота о зрении Технологии Eye Care (уменьшение мерцания, снижения синего света и адаптивная яркость) вместе с матовой поверхностью экрана защищают зрение при длительном просмотре. Функциональность и комфорт Безрамочный дизайн смотрится стильно и аккуратно, вписываясь в любой интерьер. Телевизор поддерживает эфирные, кабельные и спутниковые тюнеры, имеет функции записи передач, таймер сна и родительский контроль. Он оснащён интерфейсами three HDMI 2.1, два USB-порта, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход, что делает его удобным для подключения приставок, флешек, саундбаров и других внешних устройств.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Skyworth 65Q66H — это большой QLED-телевизор с диагональю 65 дюймов, который сочетает в себе яркое изображение, удобный интерфейс и высокую функциональность. Он создаёт атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома. Удобное управление Модель работает на платформе Google TV с поддержкой управления голосом через Google Assistant. Bluetooth-пульт и функция Chromecast позволяют легко запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и плавность Благодаря QLED-матрице с разрешением 4K UHD и расширенным цветовым охватом очень реалистичная цветопередача. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологий HDR10+, Dolby Vision и HLG обеспечивают плавное и динамичное изображение даже в самых насыщенных сценах. Объёмное звучание и игровые возможности Аудиосистема с поддержкой Dolby Audio и формата Dolby Atmos создаёт глубокий и насыщенный звук. Для геймеров предусмотрены технологии VRR и игровой режим, обеспечивающие плавность и отзывчивость в играх. Забота о зрении Технологии Eye Care (уменьшение мерцания, снижения синего света и адаптивная яркость) вместе с матовой поверхностью экрана защищают зрение при длительном просмотре. Функциональность и комфорт Безрамочный дизайн смотрится стильно и аккуратно, вписываясь в любой интерьер. Телевизор поддерживает эфирные, кабельные и спутниковые тюнеры, имеет функции записи передач, таймер сна и родительский контроль. Он оснащён интерфейсами three HDMI 2.1, два USB-порта, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход, что делает его удобным для подключения приставок, флешек, саундбаров и других внешних устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...