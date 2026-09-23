Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 65Q66H 65" Ultra HD QLED 2025
Телевизор Skyworth 65Q66H — это большой QLED-телевизор с диагональю 65 дюймов, который сочетает в себе яркое изображение, удобный интерфейс и высокую функциональность. Он создаёт атмосферу настоящего кинотеатра у вас дома. Удобное управление Модель работает на платформе Google TV с поддержкой управления голосом через Google Assistant. Bluetooth-пульт и функция Chromecast позволяют легко запускать приложения и транслировать контент с мобильных устройств. Чёткое изображение и плавность Благодаря QLED-матрице с разрешением 4K UHD и расширенным цветовым охватом очень реалистичная цветопередача. Частота обновления до 120 Гц и поддержка технологий HDR10+, Dolby Vision и HLG обеспечивают плавное и динамичное изображение даже в самых насыщенных сценах. Объёмное звучание и игровые возможности Аудиосистема с поддержкой Dolby Audio и формата Dolby Atmos создаёт глубокий и насыщенный звук. Для геймеров предусмотрены технологии VRR и игровой режим, обеспечивающие плавность и отзывчивость в играх. Забота о зрении Технологии Eye Care (уменьшение мерцания, снижения синего света и адаптивная яркость) вместе с матовой поверхностью экрана защищают зрение при длительном просмотре. Функциональность и комфорт Безрамочный дизайн смотрится стильно и аккуратно, вписываясь в любой интерьер. Телевизор поддерживает эфирные, кабельные и спутниковые тюнеры, имеет функции записи передач, таймер сна и родительский контроль. Он оснащён интерфейсами three HDMI 2.1, два USB-порта, Ethernet, оптический аудиовыход и AV-вход, что делает его удобным для подключения приставок, флешек, саундбаров и других внешних устройств.
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