Телевизор LG 55QNED80A6A.ARUG 55" Ultra HD QNED Charcoal Black 2025
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737474
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.81х0.15
Вес, кг.
31
Описание товара Телевизор LG 55QNED80A6A.ARUG 55" Ultra HD QNED Charcoal Black 2025
Телевизор LG 55QNED80A6A – это не просто устройство для просмотра контента, это окно в мир невероятной четкости и насыщенных красок. Благодаря передовой технологии QNED, он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, оживляя каждое изображение.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
140
Страна производитель
Индонезия
Телевизор LG 55QNED80A6A – это не просто устройство для просмотра контента, это окно в мир невероятной четкости и насыщенных красок. Благодаря передовой технологии QNED, он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, оживляя каждое изображение.
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Телевизор LG 55QNED80A6A.ARUG 55" Ultra HD QNED Charcoal Black 2025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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