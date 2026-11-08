Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый уцененный, 737472
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%12 190 руб. 17 410 руб.
В наличии
Код товара: 737472
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Загружаем...
12 190 руб. -30%
17 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
коробка, пылесос, станция, зу, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
140
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
3.45
Описание товара Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый уцененный
Причина уценки: потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, зу, документация
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
1200 Па
Емкость пылесборника
0.44 л
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
коробка, пылесос, станция, зу, документация
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Время зарядки, мин
360
Ширина робота-пылесоса, мм
140
Причина уценки: потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, пылесос, станция, зу, документация
Уцененный товар Пылесос-робот Tefal X-Plorer Serie 45 RG8227WH белый уцененный - этот товар вы можете купить по цене 12190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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