Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y
Kvadra — современный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном высокой чёткости 1920x1200, который порадует яркими цветами и деталями. Графитовый корпус выглядит стильно и лаконично. Мощный 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают этот ноутбук отличным выбором для работы с ресурсоёмкими задачами и многозадачности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает мгновенное реагирование системы и быстрый запуск файлов. В ноутбуке нет предустановленной ОС, что даёт свободу выбора — вы сможете установить именно ту систему, которая подходит под ваши задачи. Россия — страна производства подтверждает качество и надёжность.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Персональный переносной компьютер (ноутбук) KVADRA NAU LP16 (Wifi/BT РФ, PB РФ) Intel Core Ultra 7 155U, 2х8ГБ DDR5, SSD 512ГБ NVMe M.2, 1Y