Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS
Ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма — это оптимальный баланс между мобильностью и крупной рабочей областью. Чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 делает работу с документами, просмотр фильмов и веб-сёрфинг максимально комфортными. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу без подвисаний — для офиса, учёбы или повседневных задач. SSD на 512 Гб — это быстрая загрузка системы и огромное пространство для хранения файлов. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а встроенный кард-ридер упростит работу с фотографиями и документами. Благодаря поддержке Bluetooth v5.2 подключение аксессуаров занимает секунды. Ноутбук поставляется без ОС, что даёт возможность самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение. Удобный и технологичный помощник для тех, кто ценит надёжность и современные функции.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS