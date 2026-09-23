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Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS

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Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 1
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 2
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 3
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 4
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 5
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 6
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 7
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 8
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 9
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 10
Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 1
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 2
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 3
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 4
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 5
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 6
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 7
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 8
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 9
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 10
  • Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6&quot;(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737466
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х7
Вес, кг.
3.04

Описание товара Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS

Ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма — это оптимальный баланс между мобильностью и крупной рабочей областью. Чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 делает работу с документами, просмотр фильмов и веб-сёрфинг максимально комфортными. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу без подвисаний — для офиса, учёбы или повседневных задач. SSD на 512 Гб — это быстрая загрузка системы и огромное пространство для хранения файлов. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а встроенный кард-ридер упростит работу с фотографиями и документами. Благодаря поддержке Bluetooth v5.2 подключение аксессуаров занимает секунды. Ноутбук поставляется без ОС, что даёт возможность самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение. Удобный и технологичный помощник для тех, кто ценит надёжность и современные функции.

Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 7
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма — это оптимальный баланс между мобильностью и крупной рабочей областью. Чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 делает работу с документами, просмотр фильмов и веб-сёрфинг максимально комфортными. Мощный процессор AMD Ryzen 5 и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу без подвисаний — для офиса, учёбы или повседневных задач. SSD на 512 Гб — это быстрая загрузка системы и огромное пространство для хранения файлов. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а встроенный кард-ридер упростит работу с фотографиями и документами. Благодаря поддержке Bluetooth v5.2 подключение аксессуаров занимает секунды. Ноутбук поставляется без ОС, что даёт возможность самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение. Удобный и технологичный помощник для тех, кто ценит надёжность и современные функции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ ACER Aspire Lite AL15-49P-R73X 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/AMD Ryzen 5 7430U(2.3Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Vega/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.5kg/Iron/NoOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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