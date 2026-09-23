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Ноутбук Maibenben B116C 16"(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben B116C 16"(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro

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Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 1
Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 2
Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 3
Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 4
Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben B116C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
12 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 1
  • Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 2
  • Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 3
  • Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 4
  • Maibenben B116C 16&quot;(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737463
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B116C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
12 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х35х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Maibenben B116C 16"(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro

Maibenben — это стильный и современный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном, который порадует яркой и чёткой картинкой благодаря разрешению 1920x1200. Серебристый цвет придаёт устройству изысканность, а корпус из пластика делает его лёгким — всего 1,89 кг. Такой ноутбук удобно брать с собой каждый день, не загружая рюкзак. Процессор Intel Core i3 с частотой 1,2 ГГц отлично подойдёт для повседневных задач. Современная оперативная память DDR5 обеспечит быструю работу офисных программ и браузера. Встроенная операционная система Windows 11 Pro сразу готова к работе, экономя ваше время на настройку. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечит комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. Li-Pol аккумулятор гарантирует надёжную автономность вне зависимости от сценария использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben B116C 16"(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B116C
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
12 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это стильный и современный ноутбук с большим 16-дюймовым IPS-экраном, который порадует яркой и чёткой картинкой благодаря разрешению 1920x1200. Серебристый цвет придаёт устройству изысканность, а корпус из пластика делает его лёгким — всего 1,89 кг. Такой ноутбук удобно брать с собой каждый день, не загружая рюкзак. Процессор Intel Core i3 с частотой 1,2 ГГц отлично подойдёт для повседневных задач. Современная оперативная память DDR5 обеспечит быструю работу офисных программ и браузера. Встроенная операционная система Windows 11 Pro сразу готова к работе, экономя ваше время на настройку. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечит комфорт при просмотре фильмов и работе с документами. Li-Pol аккумулятор гарантирует надёжную автономность вне зависимости от сценария использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben B116C 16"(1920x1200 IPS (60Hz))/Intel Core i3 1315U(1.2Ghz)/12288Mb/256PCISSDGb/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 2y/1.89kg/Silver/Win11Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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