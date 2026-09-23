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Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y)

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Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 1
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 2
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 3
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 4
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 5
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 6
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 7
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 8
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 9
Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
NERPA CASPICA ALOSO
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 1
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 2
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 3
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 4
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 5
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 6
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 7
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 8
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 9
  • Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1&quot; IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737462
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Характеристики

Бренд
Nerpa
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
NERPA CASPICA ALOSO
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5425U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 6
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х5
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y)

NERPA CASPICA ALOSO A342-14 — это сбалансированное решение для бизнеса, образования и повседневной работы. Модель сочетает в себе компактность, высокую производительность и предустановленную операционную систему Windows 11 Pro , что делает её полностью готовой к работе «из коробки». Быстрый и надёжный Благодаря процессору AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD, ноутбук обеспечивает отличную производительность для офисных задач, многозадачности, работы в интернете и видеосвязи. Интегрированная графика Radeon Vega 6 поддерживает плавное воспроизведение мультимедиа и визуальных приложений. Компактный формат и автономность Лёгкий корпус весом всего 1.45 кг, дисплей 14.1" IPS с разрешением 1920?1080 и аккумулятор 51 Вт?ч делают эту модель отличным выбором для мобильной работы. Устройство подходит как для офиса, так и для сотрудников, часто находящихся в командировках или на удалённой работе. Оборудование и подключение Операционная система: Windows 11 Pro — корпоративная совместимость и защита. Графика: AMD Radeon Vega 6. Связь: Wi-Fi и Bluetooth. Корпус: серый, минималистичный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y)




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Характеристики
Бренд
Nerpa
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
NERPA CASPICA ALOSO
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
5425U
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 6
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
NERPA CASPICA ALOSO A342-14 — это сбалансированное решение для бизнеса, образования и повседневной работы. Модель сочетает в себе компактность, высокую производительность и предустановленную операционную систему Windows 11 Pro , что делает её полностью готовой к работе «из коробки». Быстрый и надёжный Благодаря процессору AMD Ryzen 3 5425U (2.7 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ NVMe SSD, ноутбук обеспечивает отличную производительность для офисных задач, многозадачности, работы в интернете и видеосвязи. Интегрированная графика Radeon Vega 6 поддерживает плавное воспроизведение мультимедиа и визуальных приложений. Компактный формат и автономность Лёгкий корпус весом всего 1.45 кг, дисплей 14.1" IPS с разрешением 1920?1080 и аккумулятор 51 Вт?ч делают эту модель отличным выбором для мобильной работы. Устройство подходит как для офиса, так и для сотрудников, часто находящихся в командировках или на удалённой работе. Оборудование и подключение Операционная система: Windows 11 Pro — корпоративная совместимость и защита. Графика: AMD Radeon Vega 6. Связь: Wi-Fi и Bluetooth. Корпус: серый, минималистичный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Ноутбук NERPA CASPICA ALOSO A342-14 (14.1" IPS/1920x1080/AMD Ryzen 3 5425U (2.7GHz)/16GB/512GB NVMe SSD/Vega 6/WiFi+BT/Win11Pro/51WHr/1.45kg/Grey/1Y) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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