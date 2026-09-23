Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010)
Компактный и мощный ноутбук MSI с 14-дюймовым OLED-экраном поражает яркой и чёткой картинкой с разрешением 1920x1200. Cердце устройства — 8-ядерный процессор Intel и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5: всё для комфортной работы и лёгкого запуска «тяжёлых» задач. SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку и много места для хранения файлов. Корпус из алюминия сочетает прочность и стильный серебристый вид. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет обмен данными с вашими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти. Лёгкий старт для ваших идей — ноутбук без предустановленной ОС, чтобы выбрать именно то, что нужно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010)