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Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010)

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Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 9
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 10
Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 14S
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 9
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 10
  • Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14&quot; OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737460
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14S
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х29х9
Вес, кг.
2.26

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010)

Компактный и мощный ноутбук MSI с 14-дюймовым OLED-экраном поражает яркой и чёткой картинкой с разрешением 1920x1200. Cердце устройства — 8-ядерный процессор Intel и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5: всё для комфортной работы и лёгкого запуска «тяжёлых» задач. SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку и много места для хранения файлов. Корпус из алюминия сочетает прочность и стильный серебристый вид. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет обмен данными с вашими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти. Лёгкий старт для ваших идей — ноутбук без предустановленной ОС, чтобы выбрать именно то, что нужно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14S
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
355
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мощный ноутбук MSI с 14-дюймовым OLED-экраном поражает яркой и чёткой картинкой с разрешением 1920x1200. Cердце устройства — 8-ядерный процессор Intel и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5: всё для комфортной работы и лёгкого запуска «тяжёлых» задач. SSD на 512 Гб обеспечит быструю загрузку и много места для хранения файлов. Корпус из алюминия сочетает прочность и стильный серебристый вид. Современная версия Bluetooth 5.3 ускоряет обмен данными с вашими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с картами памяти. Лёгкий старт для ваших идей — ноутбук без предустановленной ОС, чтобы выбрать именно то, что нужно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD512Gb Intel Arc 14" OLED FHD+ (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (9S7-14U212-010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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