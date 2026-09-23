Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" Touch WUXGA (2240x1400)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E3AT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
211 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737459
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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X Elite
Модель процессора
X1E-78-100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
59 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" Touch WUXGA (2240x1400)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E3AT)
HP EliteBook Ultra G1q – ноутбук для профессионалов, которым важны производительность и мобильность. Модель работает на базе 12-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon X Elite и оснащена большим объёмом оперативной памяти. Устройство подходит для работы с ресурсоёмкими приложениями, учебы и творческих задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Qualcomm
Развернуть
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X Elite
Модель процессора
X1E-78-100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
59 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
HP EliteBook Ultra G1q – ноутбук для профессионалов, которым важны производительность и мобильность. Модель работает на базе 12-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon X Elite и оснащена большим объёмом оперативной памяти. Устройство подходит для работы с ресурсоёмкими приложениями, учебы и творческих задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" Touch WUXGA (2240x1400)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E3AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q Snapdragon X Elite X1E-78-100 32Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" Touch WUXGA (2240x1400)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E3AT)