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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737458
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х8
Вес, кг.
2.85

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd

Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит сочетание мощности и элегантности. 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 порадует невероятной детализацией и яркими цветами, делая просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему захватывающими. Благодаря частоте обновления экрана 120 Гц изображение выглядит особенно плавным — отличное решение для динамичного контента и насыщенных игр. Алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и стиль, повышая долговечность и приятные тактильные ощущения. В основе ноутбука — современный процессор Intel Core Ultra 9 с частотой 2,3 ГГц, поэтому производительности хватает даже для сложных задач: будь то многозадачность, работа с тяжёлыми приложениями или редактирование видео. Молниеносная оперативная память DDR5 гарантирует быструю загрузку программ и отсутствие «тормозов» в процессе работы. Батарея типа Li-lon рассчитана на длительную работу без подзарядки, так что вы сможете оставаться мобильными и свободными от розетки. Lenovo выпускает этот ноутбук без ОС, открывая простор для выбора именно той операционной системы, которая вам максимально удобна.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
185H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит сочетание мощности и элегантности. 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 порадует невероятной детализацией и яркими цветами, делая просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему захватывающими. Благодаря частоте обновления экрана 120 Гц изображение выглядит особенно плавным — отличное решение для динамичного контента и насыщенных игр. Алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и стиль, повышая долговечность и приятные тактильные ощущения. В основе ноутбука — современный процессор Intel Core Ultra 9 с частотой 2,3 ГГц, поэтому производительности хватает даже для сложных задач: будь то многозадачность, работа с тяжёлыми приложениями или редактирование видео. Молниеносная оперативная память DDR5 гарантирует быструю загрузку программ и отсутствие «тормозов» в процессе работы. Батарея типа Li-lon рассчитана на длительную работу без подзарядки, так что вы сможете оставаться мобильными и свободными от розетки. Lenovo выпускает этот ноутбук без ОС, открывая простор для выбора именно той операционной системы, которая вам максимально удобна.
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Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 9 185H(2.3Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.69kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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