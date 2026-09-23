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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 7
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737457
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
135H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd

Компактный и стильный ноутбук Lenovo легко найдёт место в вашем рюкзаке или на рабочем столе — диагональ экрана 14 дюймов делает его отличным выбором для ежедневных задач и путешествий. Прочная алюминиевая крышка подчёркивает современный серый дизайн и дарит уверенность в долговечности. Яркий OLED-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует насыщенными цветами и отлично подойдёт для работы с графикой и мультимедиа. Оперативная память DDR5 обеспечит быстрый отклик даже при многозадачности, а процессор Intel Core Ultra 5 с частотой 1,7 ГГц справится с повседневными программами. Ноутбук идёт без ОС — вы сами выбираете всё для себя с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
135H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный ноутбук Lenovo легко найдёт место в вашем рюкзаке или на рабочем столе — диагональ экрана 14 дюймов делает его отличным выбором для ежедневных задач и путешествий. Прочная алюминиевая крышка подчёркивает современный серый дизайн и дарит уверенность в долговечности. Яркий OLED-дисплей с разрешением 1920x1200 порадует насыщенными цветами и отлично подойдёт для работы с графикой и мультимедиа. Оперативная память DDR5 обеспечит быстрый отклик даже при многозадачности, а процессор Intel Core Ultra 5 с частотой 1,7 ГГц справится с повседневными программами. Ноутбук идёт без ОС — вы сами выбираете всё для себя с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 14"(1920x1200 OLED)/Intel Core Ultra 5 135H(1.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Arc Graphics/Cam/BT/WiFi/60WHr/war 1y/1.39kg/luna grey/noOS + 65W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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