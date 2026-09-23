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Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 7
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 8
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 9
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 10
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 11
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 12
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 13
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 14
Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Pro 9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 8
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 9
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 10
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 11
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 12
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 13
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 14
  • Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16&quot;(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
247 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737452
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х33х8
Вес, кг.
3.25

Описание товара Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd

Lenovo предлагает ноутбук, который стоит особняком благодаря своим возможностям. Яркий 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 радует невероятной детализацией, а частота обновления 120 Гц делает картинку по-настоящему плавной — идеально для фильмов, игр и творческой работы. В корпусе из алюминия ноутбук выглядит стильно и надежно, подчеркивая ваш профессионализм. Мощный процессор Intel и быстрый тип памяти LPDDR5x позволяют легко справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 8 Гб видеопамяти обеспечивают производительность для графики, фото и монтажа. Удобная подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже вечером. Ноутбук работает на Windows 11 Home — всё готово для современных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает ноутбук, который стоит особняком благодаря своим возможностям. Яркий 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 радует невероятной детализацией, а частота обновления 120 Гц делает картинку по-настоящему плавной — идеально для фильмов, игр и творческой работы. В корпусе из алюминия ноутбук выглядит стильно и надежно, подчеркивая ваш профессионализм. Мощный процессор Intel и быстрый тип памяти LPDDR5x позволяют легко справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 8 Гб видеопамяти обеспечивают производительность для графики, фото и монтажа. Удобная подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже вечером. Ноутбук работает на Windows 11 Home — всё готово для современных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo Yoga Pro 9 16IAH10 16"(2880x1800 OLED)/Intel Core Ultra 7 225H(3.3Ghz)/32768Mb/1024SSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5050(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/2.05kg/luna grey/Win11Home + 170W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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