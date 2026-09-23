Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd
Lenovo открывает новые горизонты мобильной работы и развлечений. 16-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц порадует четкостью и плавностью изображения — фильмы и игры смотрятся изумительно. Корпус из алюминия ощущается надёжно и стильно, не добавляя веса. Внутри — впечатляющие 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и быстрый SSD, чтобы многозадачность — даже с тяжёлыми приложениями — стала легкой рутиной. Серия процессора AMD Ryzen AI 5 и частота 2 ГГц обеспечивают уверенное выполнение любых задач. Подсветка клавиатуры создает дополнительный комфорт при работе в любое время суток. Ноутбук идет без ОС — полный простор для самостоятельного выбора программного обеспечения. Аккумулятор Li-lon гарантирует длительную автономную работу.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen AI 5, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd