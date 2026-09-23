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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737451
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х7
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

Lenovo открывает новые горизонты мобильной работы и развлечений. 16-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц порадует четкостью и плавностью изображения — фильмы и игры смотрятся изумительно. Корпус из алюминия ощущается надёжно и стильно, не добавляя веса. Внутри — впечатляющие 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и быстрый SSD, чтобы многозадачность — даже с тяжёлыми приложениями — стала легкой рутиной. Серия процессора AMD Ryzen AI 5 и частота 2 ГГц обеспечивают уверенное выполнение любых задач. Подсветка клавиатуры создает дополнительный комфорт при работе в любое время суток. Ноутбук идет без ОС — полный простор для самостоятельного выбора программного обеспечения. Аккумулятор Li-lon гарантирует длительную автономную работу.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo открывает новые горизонты мобильной работы и развлечений. 16-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц порадует четкостью и плавностью изображения — фильмы и игры смотрятся изумительно. Корпус из алюминия ощущается надёжно и стильно, не добавляя веса. Внутри — впечатляющие 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и быстрый SSD, чтобы многозадачность — даже с тяжёлыми приложениями — стала легкой рутиной. Серия процессора AMD Ryzen AI 5 и частота 2 ГГц обеспечивают уверенное выполнение любых задач. Подсветка клавиатуры создает дополнительный комфорт при работе в любое время суток. Ноутбук идет без ОС — полный простор для самостоятельного выбора программного обеспечения. Аккумулятор Li-lon гарантирует длительную автономную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/84WHr/war 1y/1.72kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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