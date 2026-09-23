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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

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Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16&quot;(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737448
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd

Lenovo открывает новый уровень работы и развлечений с 16-дюймовым OLED-экраном: потрясающе чёткая картинка с разрешением 2880x1800 делает каждый момент насыщенным и ярким. Частота обновления 120 Гц обеспечивает идеально плавное изображение в динамичных сценах и плавный скроллинг. Этот ноутбук мощный благодаря производительному 8-ядерному процессору AMD Ryzen AI 5 с частотой до 5 ГГц — отлично подходит для многозадачности, работы с тяжёлыми файлами и быстрой обработки задач любого уровня сложности. 16 Гб оперативной памяти DDR5 моментально реагирует на ваши действия, а быстрый SSD ускоряет загрузку системы и приложений. Стильный серый корпус добавит элегантности, а отсутствие предустановленной операционной системы даст свободу выбрать нужное программное обеспечение самостоятельно.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Развернуть
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo открывает новый уровень работы и развлечений с 16-дюймовым OLED-экраном: потрясающе чёткая картинка с разрешением 2880x1800 делает каждый момент насыщенным и ярким. Частота обновления 120 Гц обеспечивает идеально плавное изображение в динамичных сценах и плавный скроллинг. Этот ноутбук мощный благодаря производительному 8-ядерному процессору AMD Ryzen AI 5 с частотой до 5 ГГц — отлично подходит для многозадачности, работы с тяжёлыми файлами и быстрой обработки задач любого уровня сложности. 16 Гб оперативной памяти DDR5 моментально реагирует на ваши действия, а быстрый SSD ускоряет загрузку системы и приложений. Стильный серый корпус добавит элегантности, а отсутствие предустановленной операционной системы даст свободу выбрать нужное программное обеспечение самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD Ryzen AI 7 350(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 860M/Cam/BT/WiFi/80WHr/war 1y/1.76kg/luna grey/noOS + 100W, RU kbd - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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