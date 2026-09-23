Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T1g G8, 16" WQUXGA(3840x2400) IPS HDR400 100%DCI-P3 800nits, Ultra 9 285H, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, Intel® WiFi 7 BE201&BT5.4, CAM 5MP RGB+IR, 90Wh, BKLT KB ENG, W11 Pro, 1Y

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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
329 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737445
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Lenovo представляет ноутбук с ярким 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 3840x2400 — рабочее пространство радует чёткостью и глубокими цветами, а фильмы, фото и графика выглядят по-настоящему живо. Стильный алюминиевый корпус ощущается солидно и защищает устройство от повседневных нагрузок. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик даже в ресурсоёмких задачах, работе с большими файлами и запуске требовательных приложений. Хранение данных реализовано на скоростном SSD — быстрая загрузка без промедлений. Сканер отпечатка пальца добавляет уверенности в безопасности, а подсветка клавиатуры позволяет работать и творить в любое время суток. Windows 11 Pro открывает возможности для профессионалов — производительность, стиль и удобство в каждом элементе.
Lenovo представляет ноутбук с ярким 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 3840x2400 — рабочее пространство радует чёткостью и глубокими цветами, а фильмы, фото и графика выглядят по-настоящему живо. Стильный алюминиевый корпус ощущается солидно и защищает устройство от повседневных нагрузок. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик даже в ресурсоёмких задачах, работе с большими файлами и запуске требовательных приложений. Хранение данных реализовано на скоростном SSD — быстрая загрузка без промедлений. Сканер отпечатка пальца добавляет уверенности в безопасности, а подсветка клавиатуры позволяет работать и творить в любое время суток. Windows 11 Pro открывает возможности для профессионалов — производительность, стиль и удобство в каждом элементе.
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T1g G8, 16" WQUXGA(3840x2400) IPS HDR400 100%DCI-P3 800nits, Ultra 9 285H, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, Intel® WiFi 7 BE201&BT5.4, CAM 5MP RGB+IR, 90Wh, BKLT KB ENG, W11 Pro, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T1g G8, 16" WQUXGA(3840x2400) IPS HDR400 100%DCI-P3 800nits, Ultra 9 285H, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, Intel® WiFi 7 BE201&BT5.4, CAM 5MP RGB+IR, 90Wh, BKLT KB ENG, W11 Pro, 1Y