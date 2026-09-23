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Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y

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Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 1
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 2
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 3
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 4
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 5
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 6
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 7
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 8
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 9
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 10
Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 8
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 9
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 10
  • Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14&quot; WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&amp;BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
174 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737444
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y

Lenovo выводит работу и развлечения на новый уровень с этим мощным ноутбуком. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает устройство удобным для частых поездок — его легко взять с собой в офис или в поездку. Высокое разрешение 1920x1200 подарит яркое и чёткое изображение, будь то рабочие задачи или потоковое видео. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти гарантируют мгновенное выполнение даже ресурсоёмких приложений — ноутбук отлично справится и с многозадачностью, и с профессиональным софтом. SSD объёмом 1024 Гб обеспечит достаточное пространство для хранения документов, проектов и медиа, а благодаря технологии Bluetooth v5.4 подключать устройства становится ещё удобнее и быстрее. Алюминиевый корпус делает модель стильной и прочной. Сканер отпечатка надёжно защитит ваши данные, а аккумулятор Li-lon способствует длительной работе без подзарядки. Установленная Windows 11 Pro открывает полный спектр современных возможностей и инструментов для бизнеса и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выводит работу и развлечения на новый уровень с этим мощным ноутбуком. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает устройство удобным для частых поездок — его легко взять с собой в офис или в поездку. Высокое разрешение 1920x1200 подарит яркое и чёткое изображение, будь то рабочие задачи или потоковое видео. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти гарантируют мгновенное выполнение даже ресурсоёмких приложений — ноутбук отлично справится и с многозадачностью, и с профессиональным софтом. SSD объёмом 1024 Гб обеспечит достаточное пространство для хранения документов, проектов и медиа, а благодаря технологии Bluetooth v5.4 подключать устройства становится ещё удобнее и быстрее. Алюминиевый корпус делает модель стильной и прочной. Сканер отпечатка надёжно защитит ваши данные, а аккумулятор Li-lon способствует длительной работе без подзарядки. Установленная Windows 11 Pro открывает полный спектр современных возможностей и инструментов для бизнеса и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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