Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y
Lenovo выводит работу и развлечения на новый уровень с этим мощным ноутбуком. Компактная диагональ экрана 14 дюймов делает устройство удобным для частых поездок — его легко взять с собой в офис или в поездку. Высокое разрешение 1920x1200 подарит яркое и чёткое изображение, будь то рабочие задачи или потоковое видео. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 и внушительные 32 Гб оперативной памяти гарантируют мгновенное выполнение даже ресурсоёмких приложений — ноутбук отлично справится и с многозадачностью, и с профессиональным софтом. SSD объёмом 1024 Гб обеспечит достаточное пространство для хранения документов, проектов и медиа, а благодаря технологии Bluetooth v5.4 подключать устройства становится ещё удобнее и быстрее. Алюминиевый корпус делает модель стильной и прочной. Сканер отпечатка надёжно защитит ваши данные, а аккумулятор Li-lon способствует длительной работе без подзарядки. Установленная Windows 11 Pro открывает полный спектр современных возможностей и инструментов для бизнеса и творчества.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo Thinkpad T14s G6 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS AG 100%sRGB 500 nits, Ultra 7 258V, 32gb, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Intel Wi-Fi 7 BE201 2x2 BE vPro&BT 5.4, CAM 5MP RGB+IR, 58Wh, BKLT KB US-ENG, W11 Pro, 1Y