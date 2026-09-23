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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y

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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 1
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 2
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 3
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 4
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 5
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 6
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 7
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P16s
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16&quot; WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
194 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737443
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad P16s
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y

Наслаждайтесь каждым кадром на большом 16-дюймовом OLED-экране с невероятным разрешением 3840x2400 — картинка впечатляет насыщенностью и яркостью. Сенсорный экран добавляет свободы: просто касайтесь, листайте, управляйте — работать и творить легко, как на планшете. Процессор AMD Ryzen AI 7 обеспечивает высокую производительность, подходящую и для интенсивной работы, и для творчества. Быстрая оперативная память DDR5 открывает новые возможности многозадачности без задержек и тормозов. Благодаря аккумулятору Li-lon ноутбук сохраняет мобильность — берите его с собой без опасения остаться без энергии. Частота обновления 60 Гц делает отображение плавным, а отсутствие ОС позволяет выбрать и настроить систему исключительно под свои потребности.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad P16s
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь каждым кадром на большом 16-дюймовом OLED-экране с невероятным разрешением 3840x2400 — картинка впечатляет насыщенностью и яркостью. Сенсорный экран добавляет свободы: просто касайтесь, листайте, управляйте — работать и творить легко, как на планшете. Процессор AMD Ryzen AI 7 обеспечивает высокую производительность, подходящую и для интенсивной работы, и для творчества. Быстрая оперативная память DDR5 открывает новые возможности многозадачности без задержек и тормозов. Благодаря аккумулятору Li-lon ноутбук сохраняет мобильность — берите его с собой без опасения остаться без энергии. Частота обновления 60 Гц делает отображение плавным, а отсутствие ОС позволяет выбрать и настроить систему исключительно под свои потребности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo ThinkPad P16s G4, 16" WQUXGA (3840x2400) Touch OLED, Ryzen AI 7 350, 32GB, 1TB PCIe SSD, AMD Radeon 860M, Wi-Fi 7 MT7925+BT 5.4, Wired Ethernet, 86Wh, BKLT KB ENG, No OS, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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