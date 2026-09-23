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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year

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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 1
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 2
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 3
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 4
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 5
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 6
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 7
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 8
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 9
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 10
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 11
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 12
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 13
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 14
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 15
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 16
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 17
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 18
Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 1
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 2
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 3
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 4
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 5
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 6
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 7
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 8
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 9
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 10
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 11
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 12
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 13
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 14
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 15
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 16
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 17
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 18
  • Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0&quot; WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737442
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year

**Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — стиль, мощность и надёжность в каждом элементе** Ищете надёжный ноутбук для работы и развлечений? Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — это то, что вам нужно! **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 6?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 225U с 12 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Удобство подключения:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети и разнообразной периферии. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,38 кг) и стильный ноутбук в чёрном корпусе из алюминия и пластика — идеальный спутник в работе и путешествиях. **Дополнительные преимущества:** * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная графика Intel Graphics; * частота обновления экрана — 60 Гц; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч). Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — выбор тех, кто ценит качество, надёжность и производительность. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — стиль, мощность и надёжность в каждом элементе** Ищете надёжный ноутбук для работы и развлечений? Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — это то, что вам нужно! **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 6?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 225U с 12 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Удобство подключения:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети и разнообразной периферии. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,38 кг) и стильный ноутбук в чёрном корпусе из алюминия и пластика — идеальный спутник в работе и путешествиях. **Дополнительные преимущества:** * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная графика Intel Graphics; * частота обновления экрана — 60 Гц; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч). Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — выбор тех, кто ценит качество, надёжность и производительность. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!
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Отзывы


Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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