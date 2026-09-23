Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y
Lenovo представляет компактный и мощный ноутбук с диагональю экрана 14 дюймов — идеальный баланс для мобильной работы и развлечений. Яркое, детализированное изображение на экране с разрешением 2880x1800 завораживает четкостью. Сенсорное управление открывает новые горизонты комфорта: одним движением пальца вы можете управлять приложениями и документами. Оснащён 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x и современным процессором Intel Core Ultra 7 — ноутбук справится с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. SSD-накопитель мгновенно запускает приложения и обеспечивает молниеносную загрузку системы. Работает под управлением Windows 11 Pro — всё необходимое для работы и творчества готово прямо из коробки. Подсветка клавиатуры пригодится тем, кто привык работать в любое время суток, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Батарея типа Li-Pol поддерживает длительную работу без подзарядки. Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит производительность, удобство и мобильность.
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Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Edition, 14"(2880X1800)OLED 500nit 120Hz Touch, Copilot+ PC , Intel U7 258V, 32GB, 1TB SSD, Intel Arc 140V, Cam 8MP RGB+IR, Intel Wi-Fi® 7 BE201+BT, 55Wh, FPR, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1Y