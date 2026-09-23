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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737439
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
8840U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla

Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo легко найдёт место и на домашнем столе, и в деловом портфеле. Корпус из пластика делает его лёгким, а под стильной внешностью скрывается мощная начинка: 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый SSD обеспечат моментальный отклик даже при одновременной работе с ресурсоёмкими задачами. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1200 поможет полностью погрузиться в любимые сериалы, редактировать документы или создавать презентации — все детали будут на высоте. Современный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц отвечает за плавную и бесперебойную работу. Установленная Windows 11 Pro дарит продвинутые возможности управления и безопасности, а удобная подсветка клавиатуры поддержит высокий темп работы даже в темное время суток. Дополнительную защиту обеспечивает сканер отпечатка пальца — доступ только для вас.

Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
8840U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo легко найдёт место и на домашнем столе, и в деловом портфеле. Корпус из пластика делает его лёгким, а под стильной внешностью скрывается мощная начинка: 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый SSD обеспечат моментальный отклик даже при одновременной работе с ресурсоёмкими задачами. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1200 поможет полностью погрузиться в любимые сериалы, редактировать документы или создавать презентации — все детали будут на высоте. Современный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц отвечает за плавную и бесперебойную работу. Установленная Windows 11 Pro дарит продвинутые возможности управления и безопасности, а удобная подсветка клавиатуры поддержит высокий темп работы даже в темное время суток. Дополнительную защиту обеспечивает сканер отпечатка пальца — доступ только для вас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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