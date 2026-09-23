Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla
Компактный 14-дюймовый ноутбук Lenovo легко найдёт место и на домашнем столе, и в деловом портфеле. Корпус из пластика делает его лёгким, а под стильной внешностью скрывается мощная начинка: 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и быстрый SSD обеспечат моментальный отклик даже при одновременной работе с ресурсоёмкими задачами. Яркий сенсорный экран с разрешением 1920x1200 поможет полностью погрузиться в любимые сериалы, редактировать документы или создавать презентации — все детали будут на высоте. Современный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц отвечает за плавную и бесперебойную работу. Установленная Windows 11 Pro дарит продвинутые возможности управления и безопасности, а удобная подсветка клавиатуры поддержит высокий темп работы даже в темное время суток. Дополнительную защиту обеспечивает сканер отпечатка пальца — доступ только для вас.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 133 740 руб.33435 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 134 380 руб.33595 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 135 320 руб.33830 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 136 510 руб.34128 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 136 510 руб.34128 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 138 090 руб.34523 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 139 280 руб.34820 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 142 200 руб.35550 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 142 360 руб.35590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 142 460 руб.35615 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 146 160 руб.36540 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G5 14.0" WUXGA Touch IPS AG 400nits, AMD Ryzen 7 PRO 8840U,32GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Radeon 780M Graphics,5M+IRCam, Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A+BT5.3, Wired Ethernet, 4 Cell 52.5Whr, BKLT KB ENG, Win 11 Pro, 1 Year, Bla