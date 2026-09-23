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Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA)

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Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 1
Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 2
Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 3
Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 4
Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 5
Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 6
Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP OMEN
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 1
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 2
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 3
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 4
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 5
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 6
  • Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16&quot;(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737438
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP OMEN
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х6
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA)

HP открывает новые горизонты производительности с 16-дюймовым ноутбуком на базе мощного 16-ядерного процессора Intel Core Ultra 7. Приятно удивляет большой IPS-экран с четким разрешением 1920x1200 — идеально для работы с графикой, учебы или развлечений. Современная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб и быстрый SSD накопитель обеспечивают молниеносный отклик при любых задачах. Клавиатура с подсветкой делает работу в темноте комфортной, а поддержка USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Дискретная видеокарта открывает путь к ресурсоемким приложениям и играм. Легкий пластиковый корпус гарантирует мобильность — берите с собой новые возможности! Ноутбук продается без операционной системы, что позволяет настроить его под себя с чистого листа.

Отзывы о товаре Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP OMEN
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP открывает новые горизонты производительности с 16-дюймовым ноутбуком на базе мощного 16-ядерного процессора Intel Core Ultra 7. Приятно удивляет большой IPS-экран с четким разрешением 1920x1200 — идеально для работы с графикой, учебы или развлечений. Современная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб и быстрый SSD накопитель обеспечивают молниеносный отклик при любых задачах. Клавиатура с подсветкой делает работу в темноте комфортной, а поддержка USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Дискретная видеокарта открывает путь к ресурсоемким приложениям и играм. Легкий пластиковый корпус гарантирует мобильность — берите с собой новые возможности! Ноутбук продается без операционной системы, что позволяет настроить его под себя с чистого листа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP OMEN Gaming 16-am0290TX 16"(1920x1200 IPS (144Hz) )/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16Gb/SSD1024Gb/noDVD/Int:NVIDIA GeForce RTX 5060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/2.43kg/DOS (CK4W8PA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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