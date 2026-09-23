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Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV

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Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 1
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 2
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 3
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 4
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 5
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 6
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 7
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 8
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 9
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 10
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 11
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 12
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 13
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 14
Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 1
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 2
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 3
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 4
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 5
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 6
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 7
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 8
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 9
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 10
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 11
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 12
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 13
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 14
  • Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737416
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 1 x USB, AV in, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV

? Xiaomi TV A 2026 — это новое поколение 4K-телевизоров, созданное для тех, кто ценит качество изображения, реалистичный звук и умные технологии в одном устройстве. ? Благодаря 4K UHD-разрешению и поддержке HDR10, каждый кадр наполнен деталями, глубиной и контрастом. Технология MEMC обеспечивает плавность движений в динамичных сценах — будь то спортивные трансляции, экшен-фильмы или игры. ? Экран с защитой зрения и низким уровнем синего света бережно относится к глазам, а DC Dimming устраняет мерцание подсветки. Встроенный Filmmaker Mode позволяет смотреть фильмы так, как задумал режиссёр. ? За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Audio™, DTS:X и DTS Virtual:X, создающие объёмное звучание и эффект присутствия. Технология Xiaomi Sound автоматически подстраивает звучание под тип контента — будь то фильмы, музыка или игры. ? Смарт-платформа Google TV™ объединяет любимые фильмы, шоу и приложения в одном месте. Вы можете управлять телевизором с помощью Google Assistant, использовать голосовые команды и даже управлять умным домом. Поддержка Apple AirPlay и Chromecast built-in делает передачу контента со смартфона или ноутбука максимально простой. ? Телевизор выполнен в металлическом корпусе с ультратонкими рамками, что делает его стильным элементом любого интерьера. Пульт с 360° Bluetooth-управлением позволяет настраивать функции под себя и искать контент голосом.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 1 x USB, AV in, антенный вход (RF)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
? Xiaomi TV A 2026 — это новое поколение 4K-телевизоров, созданное для тех, кто ценит качество изображения, реалистичный звук и умные технологии в одном устройстве. ? Благодаря 4K UHD-разрешению и поддержке HDR10, каждый кадр наполнен деталями, глубиной и контрастом. Технология MEMC обеспечивает плавность движений в динамичных сценах — будь то спортивные трансляции, экшен-фильмы или игры. ? Экран с защитой зрения и низким уровнем синего света бережно относится к глазам, а DC Dimming устраняет мерцание подсветки. Встроенный Filmmaker Mode позволяет смотреть фильмы так, как задумал режиссёр. ? За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Audio™, DTS:X и DTS Virtual:X, создающие объёмное звучание и эффект присутствия. Технология Xiaomi Sound автоматически подстраивает звучание под тип контента — будь то фильмы, музыка или игры. ? Смарт-платформа Google TV™ объединяет любимые фильмы, шоу и приложения в одном месте. Вы можете управлять телевизором с помощью Google Assistant, использовать голосовые команды и даже управлять умным домом. Поддержка Apple AirPlay и Chromecast built-in делает передачу контента со смартфона или ноутбука максимально простой. ? Телевизор выполнен в металлическом корпусе с ультратонкими рамками, что делает его стильным элементом любого интерьера. Пульт с 360° Bluetooth-управлением позволяет настраивать функции под себя и искать контент голосом.
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