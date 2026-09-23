Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 L55MB-ARU черный DLED UHD 60Hz Smart TV
? Xiaomi TV A 2026 — это новое поколение 4K-телевизоров, созданное для тех, кто ценит качество изображения, реалистичный звук и умные технологии в одном устройстве. ? Благодаря 4K UHD-разрешению и поддержке HDR10, каждый кадр наполнен деталями, глубиной и контрастом. Технология MEMC обеспечивает плавность движений в динамичных сценах — будь то спортивные трансляции, экшен-фильмы или игры. ? Экран с защитой зрения и низким уровнем синего света бережно относится к глазам, а DC Dimming устраняет мерцание подсветки. Встроенный Filmmaker Mode позволяет смотреть фильмы так, как задумал режиссёр. ? За звук отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Audio™, DTS:X и DTS Virtual:X, создающие объёмное звучание и эффект присутствия. Технология Xiaomi Sound автоматически подстраивает звучание под тип контента — будь то фильмы, музыка или игры. ? Смарт-платформа Google TV™ объединяет любимые фильмы, шоу и приложения в одном месте. Вы можете управлять телевизором с помощью Google Assistant, использовать голосовые команды и даже управлять умным домом. Поддержка Apple AirPlay и Chromecast built-in делает передачу контента со смартфона или ноутбука максимально простой. ? Телевизор выполнен в металлическом корпусе с ультратонкими рамками, что делает его стильным элементом любого интерьера. Пульт с 360° Bluetooth-управлением позволяет настраивать функции под себя и искать контент голосом.
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