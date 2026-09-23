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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 7
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
315 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737414
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Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Pro/черный/2.57 кг
Стильный черный ноутбук Lenovo с премиальным алюминиевым корпусом привлекает не только внешним видом, но и впечатляющими характеристиками. Большой 16?дюймовый OLED-экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 240 Гц дарит невероятно плавную и чёткую картинку — кино, игры и работа с графикой становятся настоящим удовольствием. Оснащён дискретной видеокартой и мощным процессором Intel Core Ultra 9, этот ноутбук легко справляется с ресурсоемкими задачами, порадует как профессионалов, так и геймеров. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже в темноте. Windows 11 Pro открывает доступ к современным возможностям для работы и творчества.
Стильный черный ноутбук Lenovo с премиальным алюминиевым корпусом привлекает не только внешним видом, но и впечатляющими характеристиками. Большой 16?дюймовый OLED-экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 240 Гц дарит невероятно плавную и чёткую картинку — кино, игры и работа с графикой становятся настоящим удовольствием. Оснащён дискретной видеокартой и мощным процессором Intel Core Ultra 9, этот ноутбук легко справляется с ресурсоемкими задачами, порадует как профессионалов, так и геймеров. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже в темноте. Windows 11 Pro открывает доступ к современным возможностям для работы и творчества.
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Pro/черный/2.57 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5080 16GB/Windows 11 Pro/черный/2.57 кг