Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг
Этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный стиль и мощные характеристики для тех, кто хочет большего. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц подарит невероятно плавное и детализированное изображение — отлично подходит для работы с графикой, видео и игр. Современный процессор Intel Core Ultra 9 и целых 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают невероятную производительность без тормозов. Объём видеопамяти 8 Гб легко справится с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD ускорит запуск всех ваших программ. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в темноте, а лёгкий пластиковый корпус в черном цвете делает ноутбук стильным и практичным. Windows 11 Home уже установлена, так что вы сразу готовы к новым свершениям.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10/16" WQXGA OLED 2560x1600/Intel Core Ultra 9 275HX/32 Gb/1 Tb SSD/nVidia GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Home/черный/2.43 кг