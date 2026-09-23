Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг
Lenovo создаёт ультрабук, который идеально сочетает в себе компактность и функциональность. Вес всего 1,73 кг делает его удобным спутником для тех, кто всегда в движении — просто положите в рюкзак и отправляйтесь навстречу новым задачам. Большой 16-дюймовый экран обеспечивает комфорт при работе с документами, просмотре фильмов или обучении, а встроенная видеокарта справится с офисными и повседневными задачами. Мощная память DDR5 и современный процессор AMD подарят быструю работу без задержек, а ёмкий SSD на 512 Гб позволит хранить все нужные документы и проекты под рукой. Строгий серый цвет корпуса подчёркивает стиль и надёжность устройства. Недостаточно портов? Есть один USB Type-C для самых нужных подключений. Этот ультрабук — отличный выбор для учёбы, работы и ежедневных поездок.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10/16" WUXGA 1920x1200/AMD Ryzen 5 150/16 Gb/512 Gb SSD/AMD Radeon Graphics/No OS/серый/1.73 кг