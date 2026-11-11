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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 920 руб. 
Начислим 863 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver
53 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
46х28х6
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver

Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H 14" AMD R5-7540U 16/512Gb Win Silver - стоимость товара 53920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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