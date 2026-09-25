Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey
Стильный серый ноутбук Infinix с большим 16-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 2560x1600 подарит настоящее удовольствие от просмотра фильмов и работы с графикой. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной — заметите разницу в играх и динамических сценах. Мощный процессор Intel Core i5 с восемью ядрами и частотой 2,1 ГГц легко справится с многозадачностью, а быстрых 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти хватит для работы с ресурсоемкими программами. Установленный SSD порадует скоростным запуском приложений. Эта модель поставляется с чистой операционной системой DOS — отличное начало для тех, кто предпочитает настраивать устройство под себя.
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