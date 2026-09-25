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Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey

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Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 1
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 2
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 3
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 4
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 5
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 6
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 7
Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 1
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 2
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 3
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 4
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 5
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 6
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 7
  • Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16&quot; Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737399
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х8
Вес, кг.
2.58

Описание товара Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey

Стильный серый ноутбук Infinix с большим 16-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 2560x1600 подарит настоящее удовольствие от просмотра фильмов и работы с графикой. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной — заметите разницу в играх и динамических сценах. Мощный процессор Intel Core i5 с восемью ядрами и частотой 2,1 ГГц легко справится с многозадачностью, а быстрых 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти хватит для работы с ресурсоемкими программами. Установленный SSD порадует скоростным запуском приложений. Эта модель поставляется с чистой операционной системой DOS — отличное начало для тех, кто предпочитает настраивать устройство под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBOOK
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный серый ноутбук Infinix с большим 16-дюймовым IPS-экраном и четким разрешением 2560x1600 подарит настоящее удовольствие от просмотра фильмов и работы с графикой. Частота обновления 120 Гц делает картинку плавной — заметите разницу в играх и динамических сценах. Мощный процессор Intel Core i5 с восемью ядрами и частотой 2,1 ГГц легко справится с многозадачностью, а быстрых 16 Гб LPDDR5 оперативной памяти хватит для работы с ресурсоемкими программами. Установленный SSD порадует скоростным запуском приложений. Эта модель поставляется с чистой операционной системой DOS — отличное начало для тех, кто предпочитает настраивать устройство под себя.
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Отзывы


Ноутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb DOS Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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