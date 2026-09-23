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Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI

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Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 1
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 2
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 3
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 4
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 5
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 6
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 7
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 8
Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 1
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 2
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 3
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 4
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 5
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 6
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 7
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 8
  • Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737398
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Huawei MateBook D14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI

Huawei создал гармонию мощности и стиля в компактном 14-дюймовом ноутбуке с металлическим корпусом. Впечатляющее разрешение экрана 1920x1200 на матрице IPS наполняет картинку сочными цветами и широкими углами обзора — комфортно работать и смотреть фильмы с утра до вечера. 8-ядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц справится с задачами делового дня и творческими проектами, а 1024 Гб SSD подарят быструю загрузку и огромный запас памяти для файлов и программ. Оперативная память LPDDR4X отвечает за стабильную работу даже при большом потоке задач. Серый цвет корпуса подчеркивает утонченность и минимализм. Отличный вариант для тех, кто ищет производительный ноутбук Huawei с металлическим корпусом для учебы, работы и отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Huawei MateBook D14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei создал гармонию мощности и стиля в компактном 14-дюймовом ноутбуке с металлическим корпусом. Впечатляющее разрешение экрана 1920x1200 на матрице IPS наполняет картинку сочными цветами и широкими углами обзора — комфортно работать и смотреть фильмы с утра до вечера. 8-ядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,1 ГГц справится с задачами делового дня и творческими проектами, а 1024 Гб SSD подарят быструю загрузку и огромный запас памяти для файлов и программ. Оперативная память LPDDR4X отвечает за стабильную работу даже при большом потоке задач. Серый цвет корпуса подчеркивает утонченность и минимализм. Отличный вариант для тех, кто ищет производительный ноутбук Huawei с металлическим корпусом для учебы, работы и отдыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MATEBOOK D14 i5-13420H 14 DOS 16GB/1TB 53014QLT SPACE GRAY HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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