Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014QLE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 930 руб.
В наличии
Код товара: 737397
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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.04
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014QLE)
Компактный и элегантный ноутбук Huawei с 14-дюймовым OLED-экраном завораживает яркой картинкой и впечатляющим разрешением 2880x1920. Быстрая реакция на касания благодаря сенсорному дисплею открывает новые возможности для работы и творчества. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами и частотой 1,4 ГГц легко справляется с любыми задачами, а целых 32 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже в режиме многозадачности. SSD на 1 ТБ позволяет хранить внушительный объём данных. Серый цвет придаёт устройству стильный, деловой облик. Модель поставляется без операционной системы — только свобода для ваших решений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Компактный и элегантный ноутбук Huawei с 14-дюймовым OLED-экраном завораживает яркой картинкой и впечатляющим разрешением 2880x1920. Быстрая реакция на касания благодаря сенсорному дисплею открывает новые возможности для работы и творчества. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами и частотой 1,4 ГГц легко справляется с любыми задачами, а целых 32 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже в режиме многозадачности. SSD на 1 ТБ позволяет хранить внушительный объём данных. Серый цвет придаёт устройству стильный, деловой облик. Модель поставляется без операционной системы — только свобода для ваших решений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Купить Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014QLE) - по цене 112930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014QLE)