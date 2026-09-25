Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
304 560 руб. 
Начислим 4873 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737395
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
304 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M5 Pro (18 ядер)
Частота процессора, ГГц
4.61
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х9
Вес, кг.
4.14

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver

Этот ноутбук Apple впечатляет своим мощным сочетанием характеристик. Большой 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 позволит с головой окунуться в детали работы и развлечений. Объем оперативной памяти 24 Гб обеспечивает плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а современный процессор серии Apple M5 справится с многозадачностью и творческими проектами. Встроенный SSD гарантирует мгновенную загрузку системы и файлов. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно в серебристом цвете, но и придаёт устройству прочность. Несмотря на внушительную производительность, вес ноутбука всего 2,14 кг — удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в любое время суток, а сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Этот ноутбук идеально подойдёт тем, кто ценит сочетание мощности и мобильности на платформе Mac OS.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M5 Pro (18 ядер)
Частота процессора, ГГц
4.61
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI, 3 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple впечатляет своим мощным сочетанием характеристик. Большой 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 позволит с головой окунуться в детали работы и развлечений. Объем оперативной памяти 24 Гб обеспечивает плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а современный процессор серии Apple M5 справится с многозадачностью и творческими проектами. Встроенный SSD гарантирует мгновенную загрузку системы и файлов. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно в серебристом цвете, но и придаёт устройству прочность. Несмотря на внушительную производительность, вес ноутбука всего 2,14 кг — удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в любое время суток, а сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Этот ноутбук идеально подойдёт тем, кто ценит сочетание мощности и мобильности на платформе Mac OS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 304560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...