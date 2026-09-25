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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 16
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
Этот ноутбук Apple впечатляет своим мощным сочетанием характеристик. Большой 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 позволит с головой окунуться в детали работы и развлечений. Объем оперативной памяти 24 Гб обеспечивает плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а современный процессор серии Apple M5 справится с многозадачностью и творческими проектами. Встроенный SSD гарантирует мгновенную загрузку системы и файлов. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно в серебристом цвете, но и придаёт устройству прочность. Несмотря на внушительную производительность, вес ноутбука всего 2,14 кг — удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в любое время суток, а сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Этот ноутбук идеально подойдёт тем, кто ценит сочетание мощности и мобильности на платформе Mac OS.
Этот ноутбук Apple впечатляет своим мощным сочетанием характеристик. Большой 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 позволит с головой окунуться в детали работы и развлечений. Объем оперативной памяти 24 Гб обеспечивает плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами, а современный процессор серии Apple M5 справится с многозадачностью и творческими проектами. Встроенный SSD гарантирует мгновенную загрузку системы и файлов. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно в серебристом цвете, но и придаёт устройству прочность. Несмотря на внушительную производительность, вес ноутбука всего 2,14 кг — удобно брать с собой. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в любое время суток, а сканер отпечатка пальца отвечает за быстрый и безопасный доступ. Этот ноутбук идеально подойдёт тем, кто ценит сочетание мощности и мобильности на платформе Mac OS.
Ноутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 304560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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