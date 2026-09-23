Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14? M5 Pro 15CPU/16GPU 24GB 1TB Silver
Этот ноутбук Apple сочетает элегантность и передовые технологии. Лёгкий — всего 1,6 кг — он станет вашим надежным спутником и в поездке, и дома. Компактная диагональ экрана 14,2 дюйма отлично подходит для работы и развлечений, а яркое разрешение 3024x1964 подарит каждую деталь на экране. Мощность и скорость обеспечивают процессор Apple M5 и целых 24 Гб оперативной памяти — такие показатели позволяют работать с ресурсоёмкими программами и держать много вкладок открытыми одновременно. Встроенный SSD на 1024 Гб — надёжное и быстрое хранилище для всех файлов. Три порта USB Type-C дают свободу подключений. Удобство повседневного использования — благодаря подсветке клавиатуры, встроенному кард-ридеру и сканеру отпечатка пальца. Работает под управлением Mac OS, а лёгкий и прочный алюминиевый корпус приятно держать в руках. Bluetooth v6.0 обеспечивает стабильную беспроводную связь, а современный аккумулятор Li-Pol рассчитан на длительную работу.
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