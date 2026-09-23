Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-73-96LE 16" 2K U9-275HX 32GB/ 1ТB RTX5070Ti 12 GB DOS
Acer представляет ноутбук с 16-дюймовым IPS-дисплеем и впечатляющим разрешением 2560x1600 — картинка порадует яркостью и детализацией при любой задаче. Современный процессор Intel Core Ultra 9 и 32 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью, тяжёлыми программами и графикой. Дискретная видеокарта открывает дополнительные возможности для работы и развлечений. Благодаря встроенному кард-ридеру переносить фото и видео стало удобно, а два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары без ограничений. Подсвечиваемая клавиатура делает написание текстов и работу в тёмное время комфортной. Надёжный аккумулятор Li-lon подходит для длительных сессий вдали от розетки. Компактный, но функциональный — ноутбук легко впишется как в домашнюю, так и в рабочую среду.
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Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
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