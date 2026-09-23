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Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45 купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45

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Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 1
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 2
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 3
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 4
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 5
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 6
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 7
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 8
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 9
Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 1
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  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 5
  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 6
  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 7
  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 8
  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 9
  • Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16&quot; WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737391
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45

Ноутбук Acer с впечатляющей диагональю 16 дюймов подарит комфорт при работе и развлечениях — больше места для документов, веб-серфинга и фильмов. Экран с IPS-матрицей радует яркими и сочными цветами под любым углом. Сердце устройства — производительный процессор Intel, а мощная оперативная память DDR5 обеспечит плавную работу даже при многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics легко справляется с повседневными задачами, просмотрами видео и учебными проектами. 256 Гб SSD означает быстрый запуск системы, приложений и файлов, при этом сам ноутбук всегда готов к работе. Серебристый цвет придаёт стиль и свежесть образу, а отсутствие предустановленной ОС позволит выбрать подходящую именно вам платформу.

Отзывы о товаре Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.6
Количество ядер процессора
5
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer с впечатляющей диагональю 16 дюймов подарит комфорт при работе и развлечениях — больше места для документов, веб-серфинга и фильмов. Экран с IPS-матрицей радует яркими и сочными цветами под любым углом. Сердце устройства — производительный процессор Intel, а мощная оперативная память DDR5 обеспечит плавную работу даже при многозадачности. Встроенная графика Intel UHD Graphics легко справляется с повседневными задачами, просмотрами видео и учебными проектами. 256 Гб SSD означает быстрый запуск системы, приложений и файлов, при этом сам ноутбук всегда готов к работе. Серебристый цвет придаёт стиль и свежесть образу, а отсутствие предустановленной ОС позволит выбрать подходящую именно вам платформу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" WUXGA IPS, SILVER RJ-45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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