Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 15 AL15-45P-R1UJ 15.6" FHD, Ryzen 7 5825U,16 gb DDR4 /SSD 512 gb DOS Silver
Acer уверен на любой рабочей волне: компактный и стильный серебристый корпус из пластика сочетает лёгкость и современный внешний вид. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с чётким Full HD разрешением 1920x1080 порадует яркой картинкой — фильмы, работа и игры выглядят гармонично и детально. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск программ и быстрый доступ к файлам: места хватит даже для внушительной медиатеки. Процессор AMD с интегрированной графикой подойдёт для ежедневных задач, учёбы и офисной работы. На корпусе предусмотрен стандартный набор портов: USB 2.0 и современный USB Type-C для подключения периферии. Ноутбук идёт без предустановленной операционной системы — это ваш чистый лист для настройки под личные задачи.
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