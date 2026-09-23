Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003
Acer представляет мощный ноутбук с внушительным 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 2560x1600 — вы погружаетесь в детализированное изображение как в работе, так и в развлечениях. Благодаря процессору Intel Core Ultra 9 и дискретной видеокарте, устройство уверенно справляется с ресурсоёмкими задачами, будь то монтаж видео, 3D-графика или гейминговые марафоны. Оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб обеспечивает быструю и плавную работу без подвисаний, а скоростной SSD моментально запускает программы и хранит все необходимые файлы. Вес в 2,7 кг делает ноутбук устойчивым и надёжным спутником для работы вне офиса. Две современных USB Type-C дают свободу подключения актуальных устройств. Элегантный чёрный цвет подчеркивает стиль, а клавиатура с подсветкой позволяет эффективно работать даже в сумерках. Модель поставляется без ОС, что удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать программное обеспечение.
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