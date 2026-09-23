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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003 купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003

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Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 1
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 2
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 3
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 4
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 5
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 6
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 7
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 8
Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 1
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 2
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 3
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 4
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 5
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 6
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 7
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 8
  • Ноутбук Acer 16&quot; NH.QX5EM.003 Predator Helios Neo Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737389
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х34х8
Вес, кг.
5

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003

Acer представляет мощный ноутбук с внушительным 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 2560x1600 — вы погружаетесь в детализированное изображение как в работе, так и в развлечениях. Благодаря процессору Intel Core Ultra 9 и дискретной видеокарте, устройство уверенно справляется с ресурсоёмкими задачами, будь то монтаж видео, 3D-графика или гейминговые марафоны. Оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб обеспечивает быструю и плавную работу без подвисаний, а скоростной SSD моментально запускает программы и хранит все необходимые файлы. Вес в 2,7 кг делает ноутбук устойчивым и надёжным спутником для работы вне офиса. Две современных USB Type-C дают свободу подключения актуальных устройств. Элегантный чёрный цвет подчеркивает стиль, а клавиатура с подсветкой позволяет эффективно работать даже в сумерках. Модель поставляется без ОС, что удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать программное обеспечение.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет мощный ноутбук с внушительным 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 2560x1600 — вы погружаетесь в детализированное изображение как в работе, так и в развлечениях. Благодаря процессору Intel Core Ultra 9 и дискретной видеокарте, устройство уверенно справляется с ресурсоёмкими задачами, будь то монтаж видео, 3D-графика или гейминговые марафоны. Оперативная память DDR5 объёмом 16 Гб обеспечивает быструю и плавную работу без подвисаний, а скоростной SSD моментально запускает программы и хранит все необходимые файлы. Вес в 2,7 кг делает ноутбук устойчивым и надёжным спутником для работы вне офиса. Две современных USB Type-C дают свободу подключения актуальных устройств. Элегантный чёрный цвет подчеркивает стиль, а клавиатура с подсветкой позволяет эффективно работать даже в сумерках. Модель поставляется без ОС, что удобно для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать программное обеспечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16" Core Ultra 9 275HX 16Gb 1Tb RTX5070 Black DOS NH.QX5EM.003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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