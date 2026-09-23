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Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver

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Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 1
Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 2
Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 3
Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 4
Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 5
Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 6
Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 7
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Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 2
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 3
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 4
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 5
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 6
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 7
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 8
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 9
  • Ноутбук Acer 15,6&quot; NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737388
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver

Лёгкий и мобильный ноутбук Acer весит всего 1,53 кг — удобно брать с собой на учёбу, в офис или в кафе. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920х1080 позволит наслаждаться ярким и детализированным изображением, будь то работа с документами или просмотр фильмов. 4-ядерный процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную производительность: ноутбук легко справится с повседневными задачами, работой в нескольких программах и интернет-сёрфингом. SSD на 256 Гб — быстрый запуск системы и быстрая загрузка файлов. Есть всё необходимое для современных задач: USB 2.0, USB Type-C и современная версия Bluetooth v5.0 для быстрой связи с гаджетами. Корпус выполнен из практичного пластика. Для тех, кто предпочитает самостоятельно устанавливать операционную систему, модель поставляется без ОС.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N150
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и мобильный ноутбук Acer весит всего 1,53 кг — удобно брать с собой на учёбу, в офис или в кафе. Большой 15,6-дюймовый экран с чётким разрешением 1920х1080 позволит наслаждаться ярким и детализированным изображением, будь то работа с документами или просмотр фильмов. 4-ядерный процессор Intel и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают уверенную производительность: ноутбук легко справится с повседневными задачами, работой в нескольких программах и интернет-сёрфингом. SSD на 256 Гб — быстрый запуск системы и быстрая загрузка файлов. Есть всё необходимое для современных задач: USB 2.0, USB Type-C и современная версия Bluetooth v5.0 для быстрой связи с гаджетами. Корпус выполнен из практичного пластика. Для тех, кто предпочитает самостоятельно устанавливать операционную систему, модель поставляется без ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer 15,6" NX.DGJCD.004 N150UMA 8GB 256Gb SSD Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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