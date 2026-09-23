Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 10
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 11
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 12
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 13
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 10
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 11
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 12
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 13
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737386
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS

Lenovo выпускает универсальные ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюйма — такой размер отлично подойдёт как для работы дома, так и для учебы или просмотра фильмов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics позволяет комфортно работать с офисными программами и мультимедиа-контентом. С SSD на 256 Гб ваши файлы будут всегда под рукой, а быстрый запуск приложений сэкономит время. Модель поддерживает современные стандарты Wi-Fi 802.11 ax для высокого качества беспроводного соединения и оснащена сетевым адаптером с поддержкой скоростей до 1000 Мбит/сек — это гарантия стабильного доступа к интернету. Для подключения периферии предусмотрены два USB 3.0 и один USB Type-C. Лёгкий пластиковый корпус удобен для ежедневных переносок. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, поэтому вы сможете выбрать именно то, что подходит для ваших задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выпускает универсальные ноутбуки с диагональю экрана 15,6 дюйма — такой размер отлично подойдёт как для работы дома, так и для учебы или просмотра фильмов. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics позволяет комфортно работать с офисными программами и мультимедиа-контентом. С SSD на 256 Гб ваши файлы будут всегда под рукой, а быстрый запуск приложений сэкономит время. Модель поддерживает современные стандарты Wi-Fi 802.11 ax для высокого качества беспроводного соединения и оснащена сетевым адаптером с поддержкой скоростей до 1000 Мбит/сек — это гарантия стабильного доступа к интернету. Для подключения периферии предусмотрены два USB 3.0 и один USB Type-C. Лёгкий пластиковый корпус удобен для ежедневных переносок. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, поэтому вы сможете выбрать именно то, что подходит для ваших задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL i3-1315U/ 8Gb 256GB SSD/ DOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...