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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 100 руб. 
Начислим 1442 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737385
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home
90 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
250H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home

Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — это простор для креатива и комфорта. Высокое разрешение 1920x1200 и матрица IPS создают сочную, чёткую картинку по всей площади большого дисплея. Благодаря 16 Гб оперативной памяти DDR5 ноутбук мгновенно реагирует на ваши задачи, будь то работа или развлечения. SSD-накопитель обеспечивает быстрый запуск и моментальный доступ к файлам. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневной графикой, а пластиковый серый корпус выглядит стильно и современно. Возможность подключить внешние устройства — два порта USB 3.0. Клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже вечером. Производительный сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/сек позволит работать и учиться без задержек. Современный аккумулятор Li-lon поддерживает автономность, а сенсорная панель здесь не отвлекает от привычного управления. Такой ноутбук комфортно брать с собой — он сочетает в себе качество, функциональность и отличный баланс возможностей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
250H
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю экрана 16 дюймов — это простор для креатива и комфорта. Высокое разрешение 1920x1200 и матрица IPS создают сочную, чёткую картинку по всей площади большого дисплея. Благодаря 16 Гб оперативной памяти DDR5 ноутбук мгновенно реагирует на ваши задачи, будь то работа или развлечения. SSD-накопитель обеспечивает быстрый запуск и моментальный доступ к файлам. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневной графикой, а пластиковый серый корпус выглядит стильно и современно. Возможность подключить внешние устройства — два порта USB 3.0. Клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже вечером. Производительный сетевой адаптер со скоростью до 1000 Мбит/сек позволит работать и учиться без задержек. Современный аккумулятор Li-lon поддерживает автономность, а сенсорная панель здесь не отвлекает от привычного управления. Такой ноутбук комфортно брать с собой — он сочетает в себе качество, функциональность и отличный баланс возможностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL Core7 250H/ 16Gb/ 512Gb/ Win11Home - по цене 90100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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