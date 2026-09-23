Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA)
Lenovo дарит вам современный ноутбук в стильном сером корпусе из пластика — прочный и легкий спутник для динамичной жизни. Большой 15,6-дюймовый экран с IPS-матрицей порадует яркостью и насыщенностью цветов, а разрешение 1920x1080 обеспечит детализированное изображение для фильмов, работы и развлечений. Частота обновления 144 Гц делает картинку плавной — попробуйте комфортный гейминг или быструю работу с графикой. В основе модели — мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,1 ГГц и дискретная видеокарта: ноутбук легко справляется со сложными задачами, монтажом видео и современными играми. Оцените удобство работы даже в полумраке — благодаря подсветке клавиатуры. Для подключения предусмотрен порт USB Type-C, а отсутствие предустановленной ОС позволяет выбрать программное обеспечение по своему вкусу и потребностям.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE013LSA) (83JE013LSA)