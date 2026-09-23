Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN)
Lenovo с диагональю экрана 15,6 дюйма создан для серьёзной работы и развлечений. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти DDR5 справятся с любыми задачами — от многозадачности до работы с графикой. Высокое разрешение 1920x1080 позволяет наслаждаться чёткой и яркой картинкой. Дискретная видеокарта делает ноутбук подходящим для творческих задач или запуска demanding приложений. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ. Несмотря на внушительную производительность, вес устройства 2,4 кг — оптимальный выбор для работы дома или в офисе. Подсветка клавиатуры позволит работать комфортно даже при слабом освещении. Серый корпус из пластика придаёт устройству современный стиль, а порт USB Type-C делает подключение аксессуаров максимально простым. Модель поставляется без операционной системы, что даёт полную свободу при выборе программного обеспечения.
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Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7 14700HX/16 Gb/1 Tb SSD (83JE00WUIN) (83JE00WUIN)