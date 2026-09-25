Уцененный товар Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон хорошее состояние, 737380
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 720 руб. 2 290 руб.
В наличии
Код товара: 737380
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Загружаем...
1 720 руб. -25%
2 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
высота, наклон
Установка
настенный, потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
3.12
Описание товара Уцененный товар Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кронштейн
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
23
Регулировка
высота, наклон
Установка
настенный, потолочный
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кронштейн
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Купить Уцененный товар Кронштейн для проектора Cactus CS-VM-PR16L-AL серебристый макс.23кг настенный и потолочный поворот и наклон хорошее состояние - по цене 1720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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