Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние, 737379
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 850 руб. 2 470 руб.
В наличии
Код товара: 737379
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1 850 руб. -25%
2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Диаметр диска
16
Максимальная глубина пропила
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамика
Ширина, см
19
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х20х13
Вес, кг.
4.43
Описание товара Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние
Причина уценки: сломан фиксирующий элемент Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, плиткорез
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Теги товара: ручные
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Вид
ручной
Диаметр диска
16
Максимальная глубина пропила
16
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамика
Ширина, см
19
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Причина уценки: сломан фиксирующий элемент Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, плиткорез
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, рельсовые
Теги товара: ручные
Уцененный товар Плиткорез Stayer Standard 3303-60 хорошее состояние - стоимость товара 1850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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