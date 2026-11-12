Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 уцененный, 737376
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 130 руб. 1 610 руб.
В наличии
Код товара: 737376
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1 130 руб. -30%
1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 уцененный
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, чехол Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
карбон
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, чехол Причина уценки: потертости, повреждена упаковка
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Уцененный товар Чехол защитный Red Line для iPhone 12 mini (5.4"), карбон, матовый, серый УТ000021875 уцененный - этот товар вы можете купить по цене 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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