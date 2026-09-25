Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000MRK) 15.3" WQXGA OLED/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000MRK) 15.3" WQXGA OLED/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Этот ноутбук Lenovo сразу удивляет ярким OLED-экраном 15,3 дюйма с впечатляющим разрешением 2560x1600 и плавной частотой обновления 165 Гц — идеально для тех, кто ценит чёткое изображение и плавную картинку. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с базовой частотой 3,3 ГГц обеспечивает высокую производительность, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 делают работу и развлечения невероятно быстрыми. Молниеносный SSD позволяет загружаться и запускать приложения без задержек. Классический чёрный цвет придаёт устройству сдержанную элегантность. Работает на операционной системе DOS — удобно для самостоятельной установки нужного софта. Выбирайте мощность, универсальность и стиль в одной модели.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000MRK) 15.3" WQXGA OLED/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black